AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتقليل الفاقد من المياه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة بانوب ظهر الجمل
Advertisements
إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض أعمال تأهيل وتبطين ترعة بانوب ظهر الجمل بمركز ديروط وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ديروط رافقه خلالها محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط. 

اقرأ أيضًا :

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة بانوب ظهر الجمل وتابع مراحل التنفيذ مصدرًا تعليماته لرئيس المركز بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقا للاشتراطات والمواصفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بأنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.

كان محافظ أسيوط قد تفقد العديد من أعمال تبطين الترع من بينها ترع مركز الفتح وترع بني غالب ومكاوي بقرى نجع سبع وأولاد رائق ونجع عبد الرسول لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن المرحلة الأولى.. محافظ كفر الشيخ: تبطين الترع من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية

محافظ أسيوط يلتقي مسئول وزارة الري لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع

لجنة شئون القرى ببني سويف تتابع تنفيذ مشروع تبطين وتأهيل الترع

بـ 400 مليون جنيه.. تبطين 23 ترعة بأسيوط

محافظ كفر الشيخ: تبطين الترع يستهدف ترشيد الفاقد من المياه

بتكلفة 1.455 مليار جنيه.. محافظ المنيا يتفقد تأهيل وتبطين الترع.. صور

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر 2020 .. تعرف عليها بالصور

طاهر محمد طاهر عن إمكانية انتقاله لـ بيراميدز: لن ألعب في مصر إلا لـ الأهلي

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد.. فيديو وصور

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة

هل يحمي القناع البلاستيكي الأطفال من فيروس كورونا؟

الضربات تتوالى على المقاصة.. عمرو مرعي يرفض البقاء في الموسم الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ونيسان صني 2020 nissan sunny.. صور

يحمي من مرض خطير .. 5 فوائد لتناول الشاي الأخضر يوميا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام