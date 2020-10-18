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أخبار العالم

السعودية تسجل 348 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:59 م
السعودية تسجل 348
السعودية تسجل 348 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الإجمالية والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وسجلت الوزارة 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 342202 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 373 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة شفاء.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 5185 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.

وكانت السلطات السعودية، بدأت اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، واستقبلت المصلين فجر اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تتيح المرحلة الثانية الحصول على 4 أنواع من التصاريح، هي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي، وذلك "تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة".

وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، ستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعدادا أكبر من المرحلة الأولى، تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصى.
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