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حوادث

عمال نظافة يعثرون على طفلة رضيعة بين أكوام القمامة بقنا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:19 م
العثور على طفلة
العثور على طفلة
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يوسف رجب

عثر عمال نظافة تابعون للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، مساء اليوم الأحد، على طفلة رضيعة وسط القمامة بجوار موقف قنا.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتلقى بلاغ من عاملين بقسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بالعثور على طفلة رضيعة بجوار موقف السيارات.


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وقال مقدمو البلاغ، أثناء عملنا في الفترة المسائية لرفع تجمعات القمامة من الصناديق، فوجئنا بصوت بكاء طفلة قادم من صندوق قمامة موقف قنا، فقمنا باستخراجها من بين القمامة و أبلغنا أجهزة الأمن.


وجار إيداع الطفلة بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم ورعايتها صحيًا لحين توفير مكان مناسب.


من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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