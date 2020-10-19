حطيتك براسي لـ نور مار تريند رقم 4 على اليوتيوب.. فيديو





تقول كلمات الأغنية: "قبلك انا كتير حبيت .. ياما عشقت وياما هويت .. صح كنت طايش .. لكن هلا عـ الحلال نويت .. خلاص انا بدي ياكي .. حطيتك براسي .. خلاص انتي بحياتي وحبك شئ اساسي".





لاقت الأغنية إعجاب المشاهدين، وجاءت التعليقات كالآتي: " الاغنيه كتير حلوه وصوتك بيجنن وستايلك روعه"، " الأغنية أكثر من خرافية .. مبروك يا جلادين"، وغيرها من التعليقات.





تصدر فيديو كليب أغنية "حطيتك براسي" لـ نور مار، تريند رقم 4 بعد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب، كما اقتربت الأغنية من كسر حاجز الـ 5 مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها.