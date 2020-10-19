بفستان أسود.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور





تألقت سارة نخلة في الصورة بإطلالة أنيقة، وارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق.





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ولم تبالغ سارة نخلة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات لكنها اعتمدت على ساعة يد فقط ما جعلها تجمع بين الأناقة والبساطة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.