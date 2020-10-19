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مرأة

بفستان أسود.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت سارة نخلة في الصورة بإطلالة أنيقة، وارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق.

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ولم تبالغ سارة نخلة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات لكنها اعتمدت على ساعة يد فقط ما جعلها تجمع بين الأناقة والبساطة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
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