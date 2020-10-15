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فن

بإطلالة شتوية أنيقة.. سارة نخلة تتألق في باريس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:38 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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محمد بدران
حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على  موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت سارة نخلة الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة، في شوارع باريس حيث ارتدت جاكيت وقبعة باللون الأحمر، وعلقت: "ليلة باريسية" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.


وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

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