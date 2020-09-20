بإطلالة جديدة .. سارة نخلة تتألق في أحدث ظهور لها





وخطفت سارة نخلة الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جيبة قصيرة جمعت بين اللون الكحلي والأبيض، ونسقت معها بلوزة ذا أكمام طوية باللون البينك الفاتح.





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وأكملت سارة نخلة إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك و بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية،اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة .



