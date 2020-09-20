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مرأة

بإطلالة جديدة .. سارة نخلة تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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هاجر هانئ
حرصت سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على  موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت سارة نخلة الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جيبة قصيرة جمعت بين اللون الكحلي والأبيض، ونسقت معها بلوزة ذا أكمام طوية باللون البينك الفاتح.

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وأكملت سارة نخلة إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك و بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية،اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة .

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