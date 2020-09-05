بفستان أنيق.. سارة نخلة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة





تألقت سارة نخلة في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام شفافة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات وجمعت إطلالتها بين الأناقة و البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الآلوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



