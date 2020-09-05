AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أنيق.. سارة نخلة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت سارة نخلة في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام شفافة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

اقرأ إيضا..

وانتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات وجمعت إطلالتها بين الأناقة و البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الآلوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث إطلالة لها

بإطلالة أنيقة.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

لدعم جهود مكافحة كورونا.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق

تزوير البريد الإلكتروني للأشخاص يعرضك للحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

تعرف على أسعار سينما السيارات في العلمين

ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لا يكفيان بيراميدز للتتويج بالألقاب

تحقيقات موسعة في مجزرة أطفيح.. الأشقاء اقتحموا منزل شقيقتهم وقتلوا نجلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato.. تعرف على السعر والمواصفات في مصر

رب ضرة نافعة.. امرأة تفوز بلقب أغنى نساء العالم نتيجة لطلاقها

بفستان أنيق.. سارة نخلة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة