بـ فستان موف.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة سارة نخلة , عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت سارة نخلة فى الصورة بفستان موف جديد ومميز، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، مع بعض من الماكياج الناعم، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.



وأكملت سارة نخلة إطلالتها بارتداء الإكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت سلسلة باللون الذهبي الناعم حول عنقها .



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.