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برلمان

أبو شقة: أتوقع أن يكون لحزب الوفد 30 نائبا على المقاعد الفردية في مجلس النواب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد إن الحزب لديه 21 مرشحا فى القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة ، مشيرا إلى أنه من مصلحة الحزب خوض انتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية.


وتوقع أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يكون لحزب الوفد 30 نائبا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب القادمة.


وينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وتعديلاته على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.


ومدة عمل مجلس النواب الحالى تنتهى فى 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية.


كما صدر القانون رقم 174 لسنة 2020، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وبموجب القانون الجديد، تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.


عدد الأعضاء المنتخبين الـ 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد. 


يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%. 


تكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.


وتُقسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي.

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