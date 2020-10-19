محافظ الغربية يطالب برفع الإشغالات والقمامة وتحرير محاضر للمخالفين بطنطا

. قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، الإثنين، بجولة مفاجئة وموسعة لشوارع مدينة طنطا للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بها لتيسير الحركة المرورية





وتفقد المحافظ، شارع الموقف الجديد بالجلاء ومساكن السلام وسكة المحلة وكورنيش المرشحة وكوبري قحافة وطريق محلة منوف بحي ثانٍ طنطا، ووجه رئيس الحي برفع جميع الإشغالات الموجودة بالشوارع وأمام المحلات وتحرير محاضر للمخالفين، مشددًا على رفع القمامة الموجودة بالشوارع وعدم تراكمها.





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وسكة صناديد ومنطقة العجيزي وسيجر وترعة الشيتي وشارع الحكمة والمديرية . ثم تفقد المحافظ عددًا من شوارع حي أول طنطا لمتابعة حالة النظافة العامة والإشغالات بالشوارع ، حيث تفقد طريق شوبر وكفر عصام وكوبري هيلانة وطريق الملاحة





طالب المحافظ رئيس الحي برفع الإشغالات والقمامة الموجودة بالشوارع وعمل حملة لإزالة الإشغالات بشوارع ترعة الشيتي والحكمة لرفع الإشغالات الموجودة والحفاظ على نظافة الشوارع وتيسير الحركة المرورية، كما وجه بوضع المزيد من صناديق القمامة في تلك المناطق.





كما طالب رئيس حي أول وثان طنطا برفع جميع الإشغالات الموجود أمام الكافيهات والتنبيه علي أصحابها بضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة لهم،.





وطالب كذلك وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية بتشكيل لجنة لمراجعة اللحوم الموجودة بمحلات الجزارة بشارع الحكمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .





وخلال الجولة تم سحب عدد 9 رخص سيارات وتحويلها إلى إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للسير عكس الاتجاه والوقوف صف ثاني ، وغلق وتشميع عددًا من المقاهي بعد المرور عليهم أكثر من مرة .





وفي نهاية الجولة شدد محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بحالة النظافة العامة بالشوارع ورفعها بشكل دوري ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة لعدم التجاوز .





وأكد استمرار جولاته المفاجئة بالشوارع للقضاء على جميع الإشغالات التي تسبب إعاقة الحركة المرورية وتحقيق الانضباط بالشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق .