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فن

في ذكرى رحيل نيازي مصطفى .. لعز موته مقتولا وقصة حبه المأساوية مع كوكا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:16 م
نيازى مصطفى
نيازى مصطفى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج نيازي مصطفى والذى قدم العديد من الأعمال التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي. 

فى 19 أكتوبر عام 1986، رحل المخرج نيازى مصطفى فى ظروف غامضة ومثيرة، بعد مقتله فى يوم تصوير المشهد الأخير لفيلم " القرادتى".

فشل رجال الأمن، والنيابة العامة فى كشف ملابسات الحادث، وطبقًا للتحقيقات التى أجرتها النيابة، كان طباخ نيازى أول من اكتشف مقتله، وذكر فى أقواله أن نيازى قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة فى قطع شرايين يده، وكمم الجانى فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول بعد أن تطرقت لسلسلة من الخلافات السياسية والفنية والعائلية والعلاقات النسائية ولكن دون فائدة.

وعاش قصة حب قوية بدأت خيوطها عندما التقي بالفنانة (كوكا) في فيلم (مصنع الزوجات ) حيث عاشا قصة حب وانتهت بالزواج.

وبعد فترة من الزواج والاستقرار علم انها لا تستطيع الانجاب فقد اكد لها الاطباء استحالته وهو ما جعلها تطلب من زوجها ان يرتبط بامرأة اخري تستطيع ان تنجب له.

وبعد اصرارها والحاحها وافق مصطفي علي الارتباط بسيدة اخري حتي وقع الاختيار علي الراقصة (نعمت مختار) ولكن لم يستطع تحقيق حلمه ايضا وعندما تأكد من ذلك انفصل عنها وقرر العودة الي حبه الاول الفنانة كوكا بعدما علم انها اصيبت بالسرطان. 


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