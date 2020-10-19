مش واجب بس السفينة واحدة.. الإفتاء توضح حكم حصول الزوج على مرتب زوجته.. فيديو

وتابع: الزوجة إذا كانت تعمل أو معها المال، فتعطي زوجها معسور الحال، مع أن ذلك ليس واجبا عليها ولكن السفينة واحدة، فهذه النصيحة للزوجة أن تعمل بالفضل يعني "اللي معاه يدي اللي ممعهوش".



حكم الشرع في معرفة راتب الزوجة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الزوجة ليس من حقها أن تسأل زوجها عن راتبه الذي يتقاضاه، ولا الزوج من حقه أن يسأل زوجته عن راتبها إن كان لها عمل.





وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، أن الحياة الزوجية لا تقوم على الحقوق والواجبات فقط، وإنما تقوم على المودة والمحبة، فيجب على المرأة من باب الإحسان والبر مساعدة زوجها من مالها وليس واجبا عليها.



