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كامل الوزير: الرئيس صدق على تنفيذ 15 كوبري خرساني على الرياح البحيري

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة دراسة أسباب حوادث المعديات، مضيفا: "الرياح البحيري يبدأ من القناطر الخيرية ويمتد نحو ميناء الاسكندرية وطول الرياح 92 كيلو متر عليه 27 قرية".

وأضاف كامل الوزير، في تصريحات تليفزيونية، :" كل الكباري المتواجدة على الرياح البحيرى حوال 12 كوبري يخدموا 12 قرية  ووجدنا معدات بدائية تفوق 23 معدية".

وتابع كامل الوزير:"  عرضنا على الرئيس السيسي  تفاصيل المعديات  على نهر النيل، وقمنا بحصر عدد القرى وأماكن المعديات  ونحتاج 25 كوبري ولابد ان تكون الكباري ملاحية وعلوية  لان الرياح مجرى ملاحي لخدمة ميناء الإسكندرية".

واكمل كامل الوزير:"  الرئيس  السيسي صدق على تنفيذ 15 كوبري  خرساني  يخدموا 15 قرية  وهذه الكباري  تحتاج إلى   8 شهور للانتهاء منها وتكلفتها حوالي 2 مليار  جنيه ".

ولفت كامل الوزير:"  كل المعدات البدائية تؤدي غلى كوارث ونفقد أرواح مواطنين  وتلك المعدات البدائية خطرة وغير مسيطر عليها "، مضيفا:"  اعطينا الرئيس السيسي وعد بالانتهاء من تنفيذ 15 كوبري على الرياح البحيري للقضاء على مشاكله بالكمال ثم نبدا في العمل على كباري بترعة النوبارية والإسماعيلية وباقي الترع على نهر النيل ".

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