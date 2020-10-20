الصحف الإماراتية: اعتماد اتفاق السلام مع إسرائيل.. رفع حالة التأهب في البحر المتوسط بسبب تركيا.. أول دولة تعلن موعد التلقيح ضد كورونا

الصحف الإماراتية:

*الإمارات تعتمد اتفاق السلام مع إسرائيل

*السعودية تحذر من ارتفاع إصابات كورونا

*روسيا تبدأ عملية تلقيح عامة ضد كورونا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ابرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارًا بالمصادقة على «الاتفاق الإبراهيمي للسلام»، معاهدة السلام، والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ووجّه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.





ومن مصر، سجلت أمس الاثنين 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، مقابل 127 إصابة و11 وفاة أول أمس.





وفي السعودية، توقع وزير الصحة السعودي، الدكتور توفیق الربيعة، عودة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) من جديد في المملكة خلال الأسابيع المقبلة مالم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفا: "نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام".





ومن الكويت، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر في 5 ديسمبر المقبل.





وحول التطورات في البحر المتوسط، رفع الجيش اليوناني، حالة التأهب في البحر المتوسط، لمواجهة «أي استفزاز تركي»، فيما أشارت وسائل إعلام يونانية، إلى أن أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري، لأزمة ممتدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، في حين تعقد قمة مصرية يونانية قبرصية في نيقوسيا، لمناقشة سبل التعاون، والتنسيق بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، في ضوء الاستفزازات التركية.





ومن فلسطين، دخل أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في غيبوبة إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.





ودوليا، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن يقوم بإيداع تعويضات لأسر ضحايا الإرهاب، وتبلغ 335 مليون دولار. وكتب ترامب على تويتر: «نبأ عظيم.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، لا حراك حكوميًا في لبنان، أمس الاثنين، رغم اقتراب موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد غد الخميس، حيث لم تسجل أي اتصالات أو مشاورات بين الاطراف المعنية، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس النيابي بأن الوضع لا يزال ضبابيًا ورماديًا على صعيد الملف الحكومي، والذي شدد أيضًا على أن كارثة مرفأ بيروت جرح وطني عابر للطوائف والتئامه يكون بإبعاده عن التجاذب وإنجاز التحقيق العدلي، في حين أكد الرئيس ميشال عون خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي ​مايك بومبيو أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته برًا وبحرًا.





وعربيا، أعلن السيد البابلي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، أن النائب عادل عبد الرحمن العسومي، تولي رئاسة البرلمان العربي، خلفًا لمشعل بن فهم السلمي، الذي عينه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نائبًا لرئيس مجلس الشوري في بلاده.



