السقعان: تسليم الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية نهاية أكتوبر| فيديو

علَق الكاتب الصحفى، لطفى السقعان، رئيس قسم الرياضة بموقع الهلال اليوم، على انفراد الهلال اليوم بتواجدها داخل صالة المغطاة بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمونديال اليد، لافتًا إلى أن الصالة المغطاة ضمن مجموعة منشآت رياضية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة.





وأضاف السقعان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك ملاعب تدريب إلى جانب صالة مغطاة فرعية للتدريبات بالإضافة إلى الصالة الرئيسية التى ستستضيف بطولة العالم لكرة اليد، منوهًا أنه سيتم التسليم والانتهاء منها فى نهاية أكتوبر الجارى.





وتابع انه قد يكون هناك بعض التأخير لأسباب تتعلق بالمواصفات المطلوبة من الاتحاد الدولى خاصة وان هناك منتخبات كثيرة جدًا من التى ستشارك فى مونديال اليد طلبت عمل معسكرات قبل انطلاق البطولة، وفى الغالب تلك المعسكرات سيتم إقامتها فى العاصمة الإدارية.





وأوضح أن العالم سيرى منشآتنا الجديدة وأول مدينة ذكية فى مصر، مما يعد خطوة جديدة فى مصر، مؤكدًا أنه مخصص 11 مليون جنيه من المخصصات ميزانية للمساحات فى الملعب والتعامل مع اللاعبين والمتطوعين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لأى مخالط حتى نهاية البطولة.



