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اقتصاد

الدينار الأغلى.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
العملات العربية
العملات العربية و الدينار الكويتى
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجّل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.75 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع .


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وسجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع.

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