لفقدان الوزن بشكل أسرع.. إليك أسرع رجيم كيتو

طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة



وجبة الغذاء:



يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه



وجبة العشاء

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي

لمزيد من إنقاص الوزن بجانب الرجيم السابق إليك نصائح سريعه لفقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

-استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية تمامًا من النظام الغذائي







ابتعد عن العنب حيث يحتوي على كمية أعلى من الفركتوز والكربوهيدرات غير صحية، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.





توقف عن الجبن





-أبتعدى عن الذرة فهى غنية أيضًا بمحتوى الكربوهيدرات، مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.