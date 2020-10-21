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مرأة

لفقدان الوزن بشكل أسرع.. إليك أسرع رجيم كيتو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

هل أنت ممن يفصلون اللجوء دائما إلى الرجيمات التى تعتمد بشكل أساسى على تناول البروتينات و الدهون إليك رجيم الكيتو السريع للتخلص من الوزن الزائد والممنوعون من إتباعه لفقدان الوزن بشكل أسرع يقدمه موقع  بولد سكاى الهندى

إليك خطة الكيتو دايت لمدة أسبوع

رجيم الكيتو في أسبوع

وجبة الإفطار:اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم

طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة

وجبة الغذاء:

يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه

وجبة العشاء

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي


أطعمه مفيدة و"أخرى تبطىء حرق الدهون

لمزيد من إنقاص الوزن بجانب الرجيم السابق إليك نصائح سريعه  لفقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
 
-استبعاد جميع الكربوهيدرات غير الصحية تمامًا من النظام الغذائي

ابتعد عن العنب حيث يحتوي على كمية أعلى من الفركتوز والكربوهيدرات غير صحية، مما قد يؤثر على نتائج نظام كيتو الغذائي.

توقف عن الجبن

-أبتعدى عن الذرة فهى غنية أيضًا بمحتوى الكربوهيدرات، مما قد يؤثر على فعالية نظامك الغذائي وبالتالي يجب تجنبه.

ممنوعون من الكيتو
- مرضى السكري من النوع الأول،
- الحالات التي قامت باستئصال المرارة المسؤولة عن هضم الدهون
- المصابين باضطرابات الغدة الدرقية


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