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رياضة

نهاية المباراة.. مانشستر يفوز بهدفين لهدف على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:16 م
باريس ومان يونايتد
باريس ومان يونايتد - أرشيفية
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مجدي سلامة
انتهت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بفوز الأخير بهدفين لهدف ، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة تألق البرازيلي نيمار بعد إظهاره عدة مهارات أمام الفريق الإنجليزي، كما شهدت استحواذا كبيرا من جانب الفريق الباريسي على مجريات اللقاء.

وجاء الهدف في الدقيقة 25 من الشوط الأول بعدما حصل عليها الفرنسي مارسيال ثم توجه إليها البرتغالي برونو فيرنانديز ليسددها ثم تعاد مرة أخرى ليسجل الهدف الأول من المباراة.

وحصل نيمار في الدقيقة 35 على بطاقة صفراء أثر تدخل عنيف على لاعب مان يونايتد بينما حصل ماكتومناي على بطاقة صفراء أيضًا في الدقيقة 37.

وشهد الشوط الثاني هدفين ، حيث أحرز الفريق الباريسي هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق مارسيال بالخطأ في مرماه ، ثم جاء ماركوس راشفورد في الدقيقة 87 ليحرز هدف الفوز للفريق الإنجليزي ويعلن تفوقهم في بداية دور المجموعات.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة المجموعة السابعة متقاسمًا مع فريق لايزبيج الذي حقق الفوز على باشكشهير التركي بهدفين نظيفين وذلك برصبد 3 نقط لكل فريق ، بينما يحتل الفريق الباريسي أخر المجموعة بعد خسارة اليوم.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد خسر نهائي البطولة القارية في الموسم الماضي، على يد بايرن ميونخ الألماني.

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