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رياضة

لايزبيج يهزم باشك شهير 2 - صفر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:16 م
فريق لايزبيج
فريق لايزبيج
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مجدي سلامة
فاز فريق لايزبيج الألماني على فريق باشك شهير التركي، بهدفين نظيفين، وتصدر المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول تألق اللاعب تاسيندي بعدما استطاع تقديم أداء مميز، وسجل هدفين في خمس دقائق ليقود فريقه للفوز في الشوط الأول.

وأُحرز الهدف الأول في الدقيقة 16، بينما سُجل الهدف الثاني للاعب نفسه في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وشهد الشوط الثاني ضياع فرصة محققة أيضًا من جانب الفريق الألماني لتنتهي المباراة بفوز لايزبيج على باشك شهير التركي بهدفين للا شيء.

ويحتل فريق لايزبيج الألماني صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مستغلًا هز شباك الأخير من جانب الفريق الباريسي.

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