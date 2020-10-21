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حوادث

ضبط عامل وبحوزته 290 قرص تامول في سوهاج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:38 ص
ضبط عامل وبحوزته
ضبط عامل وبحوزته 290 قرص تامول مُخدر في سوهاج
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج، من ضبط عامل وبحوزته عددًا من الأقراص المُخدرة، بمركز المنشأة محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من إلقاء القبض على "حسب الدين، م. ا"، 36 عامًا، عامل، وبحوزته 290 قرص تامول مُخدر ومبلغ مالي قيمته 315 جنيهًا، وهاتف محمول.

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وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول من أجل الاتصال بعملائه من المتعاطين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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