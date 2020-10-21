من السخنة للعالمين.. مصر تنفذ أطول وأضخم خط سكة حديد كهربائي في الشرق الأوسط.. تفاصيل





تسعي وزارة النقل لإنشاء مشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة/ العلمين، في أقرب وقت.





ويهدف هذا المشروع لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية.





كما يسهم المشروع فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بالإضافة إلى تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة كما سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بـ 6 أكتوبر.









وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته الأخيرة بموقع مسار القطار أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم / الساعة والسرعة التشغيلية 160-180 كم / الساعة مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم / الساعة لتفادى تعديل المنحنيات مستقبلًا





وأعلنت وزارة النقل انه سيتم تنفيذ المشروع خلال 24شهر وستشمل الاسبقية الأولى في التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية، حتى برج العرب بطول 260 كم وستشمل الاسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتي مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتي العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم.





وطرحت الحكومة المصرية، في وقت سابق مناقصة عالمية لتنفيذ أول مشروع قطار سريع في مصر، يربط " العين السخنة بالبحر الأحمر بمدينة العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وتقدم للمناقصة 9 تحالفات عالمية، وتم تشكيل لجنة عليا من وزارتي الاسكان والنقل لفحص العروض، حيث تم تصفيتها إلى تحالفين، الأول الذي تم اختياره، والثاني إيفك و وchinastate وcrec من الصين وسيمنز الألمانية وسكك حديد فرنسا وأراسكوم والمقاولون العرب.









وفاز التحالف المصرى الصيني "سامكريت - ccecc,- crcc " بتنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة - العلمين، بطول 543 كيلو متر، وبسرعة 250 كيلو متر بتكلفة تقدر بـ9 مليارات دولار.





وقال المهندس شريف نظمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سامكريت، إن المشروع يمثل نقطة تحول كبيرة حيث تنضم مصر بهذا المشروع إلى نادي الدول التي تستخدم القطارات السريعة، وأن هذا يأتي ليستكمل الطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابع " لأول مرة فى مصر منذ 1854 – وتحت القيادة الرشيده للرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تنفيذ خط سكة حديد كهرباءي بطول 543 كيلو متر وبسرعة 250 كيلو متر يربط البحر الاحمر بالبحر الأحمر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية) بطول 543 كيلو متر، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.





وأكد "نظمي"، أن هناك اتفاق مع الشريك الصيني على التصنيع المشترك للعربات في شرق بورسعيد من خلال شركة نيرك التي ستقوم ببناء مصنع لتصنيع عربات، ونقل التكنولوجيا لمصر.





من جانبه أوضح وزير النقل في تصريحات سابقة له، أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية لافتا إلى أن الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الالكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذى سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها فى مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة الهامة فى مصر بما يساهم فى أن تصبح مصر مستقبلا مركز لهذه الصناعات فى الشرق الأوسط وأفريقيا وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومى بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.



