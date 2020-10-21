بفستان مكشوف.. جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة جريئة

السورية





وظهرت ؛ بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستاناً مكشوف الأكتاف والصدر باللون الذهبى من تصميم محمد عبد الحق؛ وذات فتحة من جانب الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. جومانا مراد ؛ بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستاناً مكشوف الأكتاف والصدر باللون الذهبى من تصميم محمد عبد الحق؛ وذات فتحة من جانب الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى اعتمدت فيها على ترك شعرها منسدلا علي كتفيها.

يذكر ان جومانا مراد قدمت فى مسلسل "خيانة عهد" شخصية شريرة تتفق مع شقيقة عهد التى كانت لعب دورها حلا شيحة على أن تحاول تدمير ابن عهد كنوع من الانتقام منها.

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ مجموعة من الصور الجديدة للفنانة