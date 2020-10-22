دعما للمرأة المعيلة والشباب بالقرى الأكثر احتياجا.. صندوق التنمية المحلية يمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. والمرأة المعيلة أكبر المستفيدين بنسبة 70%

صندوق التنمية المحلية:

إقراض 401 مشروع صغير ومتناهى الصغر للمرأة المعيلة

مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات لا تزيد على 3 آلاف جنيه

إعداد دراسات الجدوى للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق

إجمالى المشروعات 575 مشروعًا باستثمارات بلغت 6,2 مليون جنيه فى 18 محافظة









تشجع وزارة التنمية المحلية عبر صندوق التنمية المحلية، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال تمويل المشروعات الخاصة به، حيث يوفر قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات، ويدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات.

ويعد الهدف الرئيسى من صندوق التنمية المحلية هو تمويل العديد من المشروعات لزيادة دخل الفرد والمرأة وتنويع مصادر الدخل المحلي مما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لأبناء المجتمعات المحلية القروية وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة خاضة بالقري والمحافظات الأكثر احتياجًا.





شروط الحصول على قرض من الصندوق

ويحق للمواطنين والمرأة المعيلة التقديم للحصول على القرض إذا توافرت الشروط التي وضعها الصندوق للمقترضين وتشتمل على

مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه.





أما الأوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالآتى:

- استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه"

- موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما

ويشترط الصندوق عدة اشتراطات:

- لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما

- ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية

- محضر معاينة لمكان المشروع

- إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد

- إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.





جهود الصندوق منذ بداية العام المالى الحالى وحتى سبتمبر الماضى

وطبقا لآخر تقرير رسمى صادر عن وزارة التنمية المحلية،فأن الصندوق وافق على إقراض 401 مشروع صغير ومتناهى الصغر للمرأة المعيلة بنسبة 69.7% من إجمالى 575 مشروعًا أقرضها الصندوق باستثمارات بلغت 6,2 مليون جنيه فى 18 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى وحتى سبتمبر الماضى. وتعد المرأة المعيلة اكثر الفئات المستفيدة من القروض المقدمة من الصندوق.





متابعة تنفيذ المشروعات

وتتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ المشروعات بالمحافظات،وكلف وزير التنمية المحلية، المسئولين عن الصندوق بالوزارة، بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة.





ويساهم صندوق التنمية المحلية في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق.









ويمنح الصندوق فترة سماح للمقترضين قبل البدء في سداد أقساط المشروع تعادل دورة إنتاج كاملة وتختلف حسب طبيعة كل مشروع، و تساعد الوزارة المتحررين من الأمية بمنحهم قروضًا ضمن مشروع "قرية مصرية بلا أمية"، كما يسمح الصندوق للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق وانتظموا فى السداد حتى نهايته بالحصول على قرض آخر للتوسع في المشروع لإضافة طاقة إنتاجية جديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل بتكلفة منخفضة تبلغ 4% سنويًا.



