بعد حالة من الذعر.. تعليم أسيوط تعزل المدرسة المصابة بكورونا وتفحص المخالطين

أكد الدكتور محمد سيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، انه تم عزل المدرسة المصابة بفيروس كورونا المستجدة بمدرسة دار الفردوس التابعة لمجمع مدارس 30 يونيو "دار حراء " عزلا منزليا لتلقي العلاج .

وقال محمد سيد في تصريح لـ " صدى البلد " ان المديرية تلقت إخطارا من مدير مجمع مدارس 30 يونيو " دار حراء " بشعور مدرسة بدار الفردوس للغات Kg2 بارتفاع درجة حرارتها وحالة من الإعياء فتم على الفور نقلها إلى أحد المستشفيات وتبين انها أعراض فيروس كورونا المستجدة .

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وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم، إلي إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المدرسة بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة من تعقيم وفحص المخالطين بالمدرسة.

كان رواد صفحات الفيس بوك تداولوا خبر وجود إصابات بفيروس كورونا المستجدة بين بعض المدرسين بعدد من المدارس بمختلف مدينة أسيوط مما تسبب في حالة من الذعر بين أولياء الأمور بسبب عدم خروج بيان واضح من مديرتي التربية والتعليم والصحة بأسيوط لتوضيح حقيقة الأمر.