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أخبار العالم

رئيس وزراء السودان: مستعدون لإقامة علاقات مع إسرائيل بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
السودان يعلن استعداده
السودان يعلن استعداده لإقامة علاقات مع إسرائيل بهذا الشرط
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سمر صالح
أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي.

ويأتي هذا  في أعقاب، اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء السوداني، بشأن شطب اسم بلاده من قوائم الإرهاب.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك إعلانًا محتملًا من قبل الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق سلام بين تل أبيب والخرطوم في الأيام القليلة المقبلة.

وقال بومبيو على حسابه الرسمي بتويتر: أنا سعيد بالتحدث مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، اليوم، بشأن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووصف بومبيو، عملية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بالانتصار للولايات المتحدة والسودان وضحايا الإرهاب، مؤكدًا دعم بلاده لجهود السودان في تحسين علاقته مع إسرائيل.

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