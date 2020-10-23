ينشر "صدى البلد " أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23- 10 -2020، في

لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة ، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 إلى 6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح كيلو البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه والبصل من 3 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 4 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيهًا.