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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23 -10- 2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر  "صدى البلد " أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23- 10 -2020، في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة ، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 إلى 6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح كيلو البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه والبصل من 3 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات. 

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 4 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه والباذنجان البلدي 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، والبرتقال سكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 الى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات والعنب رومى الأحمر يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 الى 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها، والكانتلوب من 4 إلى 6 جنيهات.. والبلح الرملى بـ 7 جنيهات والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها والتين البرشومى 9 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والرمان بسعر 4 جنيهات.

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