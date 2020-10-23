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أخبار العالم

تعليق روسيا حول تبادل الاتهامات بين ترامب وبايدن بالتواطؤ مع بوتين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:21 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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محمد عثمان
علق قصر الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، على المناظرة الرئاسية التي جرت مساء أمس، بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الموظفين في الكرملين لم يشاهدوا المناظرة الرئاسية ولكنهم قرأوا عنها في وسائل الإعلام، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين للمناظرة والاتهامات المتبادلة بين ترامب وبايدن حول العلاقات مع روسيا: "نحن بالطبع قرأنا الكثير من الأشياء على وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع ولكننا لم نشاهد المناظرة نفسها. على أية حال، ربما يكون الهدف الرئيسي لتلك المناظرات هو الناخبين الأمريكيين أي الشعب الأمريكي عليهم أن يحكموا من فاز في المناظرات وليس نحن".

وتابع: المنافسة في كراهية أكبر لروسيا.. هذا أصبح بالفعل منهجًا لجميع العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة مع الأسف. نحن ندرك ذلك تمامًا ولا يسعنا إلا التعبير عن الأسف".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كشف خلال مناظرته مع بايدن عن مبلغ مالي قال إن منافسه الديمقراطي، تلقاه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، خلال المناظرة الثانية والأخيرة مع بايدن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن بايدن حصل على نقود من روسيا عن طريق فلاديمير بوتين،لافتا إلى أنه لم يتلق أبدًا أموال من روسيا وكذلك أوكرانيا والصين، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف ترامب: "جو حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا. لقد وصلوا إليه من خلال بوتين لأنه كان لديه علاقة جيدة مع عمدة موسكو السابق. انت حصلت على 3.5 مليون دولار، عائلتك حصلت على 35 مليون دولار. في وقت ما عليك أن تبرر ذلك. يجب عليك أن تبرر موقفك أمام الأمريكيين. يمكنك فعل ذلك الآن على الهواء".

من جانبه نفى بايدن إدعاءات ترامب وأنكر حصوله على أي أموال من روسيا أو الصين أو أوكرانيا، قائلًا: "أنا لم آخذ فلسًا واحدًا من أي دولة".


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