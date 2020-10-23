الزراعة تنفي تحديد 5 أيام أسبوعيا لري الأراضي: معندناش حاجة نخبيها

نفى الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، صحة ما تردد حول تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعيا لري الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة للشائعات لنفيها والرد عليها بشكل فوري.





وأَضاف محمد القرش ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الوزارة لا تخجل من طرح البيانات على المزارعين، متابعا: "معندناش حاجة نخبيها وبنكلم بشفافية وصراحة".





وأشار متحدث وزراة الزراعة إلى ضرورة تأكد المواطنين من صحة ما يتم تداوله من أخبار ، والرجوع للصفحات الرسمية للدولة ، موضحا أن الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة تستقبل الشكوي ويتم الرد عليها بشكل فوري .





ولفت القرش إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم العائد من المنظومة الزراعية ، وليس تحجيم الزراعات وتقيد المزارع المصري ، موضحا أن الوزارة ضخت استثمارات هائلة خلال الست سنوات الماضية ، سواء في مشروعات الاستصلاح الزراعي أو المزارع السكنية والحيوانية .





وأوضح "القرش" أن أصحاب المصالح وقوى الشر يسعون لإثارة الشائعات لأنهم لا يبغون الخير لمصر، متابعا أن الوزارة تقدم أساليب دعم قوية ، منها مبادرة لتسويق مزروعات صغار المزارعين ، لتحسين السوق المصرية.



