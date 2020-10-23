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حوادث

مصرع طبيب انقلبت سيارته بمصرف الزريقي في السنبلاوين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:15 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى طبيب بشرى مصرعه اليوم الجمعة إثر اختلال عجلة القيادة وانقلاب سيارته بمصرف الزريقى على طريق السنبلاوين المنصورة أمام عزبة فضة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مشتشفى السنبلاوين العام لمركز شرطة السنبلاوين بوصول جثة طبيب إثر انقلاب سيارته فى مصرف الزريقى.

وبانتقال مباحث السنبلاوين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "منصور.س.م.ا"٢٩ عاما طبيب بشرى، مقيم بالسنبلاوين حيث كان يقود سيارته الملاكى رقم " س ل ر ٥٨٥٤"  على طريق المنصورة السنبلاوين ونتيجة اختلال عجلة القيادة انحرف وسقطت السيارة بمصرف الزريقى.

وبسؤال شقيق المتوفى ويدعى "أحمد.س.م.ا" ٢٧ عاما ، طبيب بيطرى، ومقيم بالسنبلاوين أيد ما سبق ولم يتهم أحدا.

وأفاد تقرير الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابات بالأنف، ونزيف داخلى بالجسم ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨٩٢٨ لسنة ٢٠٢٠،جنح مركز شرطة السنبلاوين، وبعد العرض على النيابة العامة قرر بالتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وانتداب مهندس فنى لفحص السيارة.

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