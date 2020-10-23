أرسلها لـ 10 من أصدقائك.. المفتي: نوعية هذه الرسائل لن تغير مقادير الله

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن الرسائل القصيرة التي يرسلها البعض إلى أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب يطلبون إرسالها إلى 10 من أصدقائهم لتصلهم أخبار سعيدة، إنه لا صحة لذلك الادعاء لأن الأمور تجري بمقادير، وينبغي أن نبتعد عن مثل هذه الأفعال.





كما أجاب المفتي خلال لقائه على فضائية "صدى البلد" عن سؤال حول أخذ تمويل لترميم سقف منزل متهدم قبيل دخول الشتاء، فقال إن هذا لا يسمى قرضًا ولكنه يدخل في إطار التمويل، وهو ما يخرجه من دائرة الربا، والعلماء متفقون على أن المنافع كالأعيان إذا توسطت.





من جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترتيب الثواب على العمل هذا ليس إلا لله ورسوله بالوحى، والوحى قد انقطع فلا يجرؤ أحد أن يردد أجرًا ما لم يرد فى الشرع على عمل ما حتى ولو ورد فى الشرع، إنما يأتى أحد ويحجر وكأنه يشرع من جديد من أرسل كذا سيجد كذا، فهذا العمل أن لم يكن ورد فى القرآن الكريم أو نص فى السنة النبوية وهو ليس دليلًا صحيحًا فى هذا الأمر إنما هو لشخص الإنسان المتكلم فقط ومن هنا حتى فى الروئ عندما اختلف الأصوليون فى الرؤيا دليل شرعى أم لا فقالوا ليس دليلًا شرعيًا حتى الرؤية إذا خالفت الوحى فلا يعمل بها ولو وافقت الوحى يعمل بها لصاحبها.





وأضاف أن هناك أحاديث أوردت فضل بعض الجمل، منها: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"، وأيضًا "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك".



