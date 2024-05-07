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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبال طلبات التصالح.. محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحى السلام ثان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة من بينها المركز التكنولوجي بحى السلام ثان لمتابعة الاجراءات التى تم اتخاذها لإستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء  طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وبتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد محافظ القاهرة أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية،  أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور .

وشدد علي الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها ٣٧ مركزًا لاستقبال طلبات التصالح ، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

وطالب رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر  اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية ،مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح  على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي  تمت ما قبل ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .

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