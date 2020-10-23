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حوادث

أمن الجيزة ينشر خدمات تأمين لجان انتخابات النواب.. وإجراء عمليات تعقيم.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:53 م
إجراء عمليات تعقيم
إجراء عمليات تعقيم
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهت الأجهزة الأمنية بالجيزة عملية توزيع الخدمات الأمنية علي لجان انتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة قبل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي. 

وتمركزت القوات أمام المقار الانتخابية بعد وضع الحواجز وتخصيص أماكن للناخبين مع مراعاة البعد المناسب تنفيذا للإجراءات الاحترازية منعا لتفشي فيروس كورونا. 

وقامت الأجهزة التنفيذية بالجيزة بإجراء عمليات تعقيم لكافة اللجان فور تسلمها. 

وينطلق غدا السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. 

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.
أمن الجيزة ينشر خدمات تأمين لجان انتخابات النواب.. وإجراء عمليات تعقيم.. صور
أمن الجيزة ينشر خدمات تأمين لجان انتخابات النواب.. وإجراء عمليات تعقيم.. صور
أمن الجيزة ينشر خدمات تأمين لجان انتخابات النواب.. وإجراء عمليات تعقيم.. صور
أمن الجيزة ينشر خدمات تأمين لجان انتخابات النواب.. وإجراء عمليات تعقيم.. صور
أمن الجيزة ينشر خدمات تأمين لجان انتخابات النواب.. وإجراء عمليات تعقيم.. صور
أمن الجيزة ينشر خدمات تأمين لجان انتخابات النواب.. وإجراء عمليات تعقيم.. صور

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