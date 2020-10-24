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رياضة

قمصان: حققنا خطوة مهمة بتخطي الوداد.. ونستعد بقوة للنهائي الإفريقي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بأداء اللاعبين والنتيجة التي خرج بها لقاء اليوم أمام الوداد المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وانتهى بفوز الأهلي 3/1.

وأضاف قمصان: «حققنا خطوة مهمة بتخطي الدور قبل النهائي وعلى حساب فريق كبير مثل الوداد، والمهم أن التأهل جاء بأداء ونتيجة مميزين، ولكن يبقى الهدف الأهم للأهلي، الذي يبحث عنه دائمًا هو التتويج، وهذا يدفعنا إلى التركيز في المباراة النهائية والاستعداد بقوة لتحقيق الهدف الكبير بالتتويج باللقب الإفريقي».

وأشاد قمصان بحالة اللاعبين وتركيزهم وما يقدمه موسيماني، المدير الفني، من تهيئة للاعبين وتجهيز فني ونفسي لكل لاعب بالفريق، وهو ما وضح بعد مباراة العودة.

واستكمل: «غير سعداء بالهدف الذي سكن مرمى الأهلي، لكن الوداد فريق كبير وتسجيله هدفًا وحيدًا في مباراتينا أمر مقبول وفقًا للحسابات النظرية».

وأشار قمصان إلى نجاح موسيماني في قراءة المنافس المغربي ومشاهدة كل لاعب لكل مباراة بعد انتهائها، موضحا أن هذا الأمر كان له أثر إيجابي في تهيئة اللاعبين بعد الفوز في المغرب للظهور بمستوى طيب في لقاء اليوم، مؤكدًا أن تحضير اللاعبين للقاء اليوم تم بشكل مميز مما ساعد على تحقيق الفوز بثلاثية.

وأشاد قمصان بحالة حسين الشحات وهدفه وأدائه الهجومي والدفاعي، مشددًا على أن الجهاز الفني استغل مباريات الدوري لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

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