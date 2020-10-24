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أخبار العالم

رئيس أذربيجان: مستعدون لإيقاف الأعمال القتالية بقره باغ في حال وقف أرمينيا إطلاق النار

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف اليوم، السبت، إن بلاده مستعدة لوقف الأعمال القتالية في قره باغ، في حالة وقف إطلاق النار من الجانب الأرمني.

وأضاف علييف في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نحن على استعداد لوقف الأعمال العدائية اليوم .. لقد تحدثت عن ذلك بالفعل خلال محادثات أجريت في موسكو يوم 10 من الشهر الجاري ، كل ما هو مطلوب، فقط أن توقف أرمينيا إطلاق النار.. وسيتعين على الدبلوماسيين العمل".

وتابع إنه "يجب على أرمينيا أن تعترف بمبادئ تسوية النزاع التي حددها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) والتي قبلتها أذربيجان".

وقال رئيس أذربيجان إن نيكول باشينيان، بعد توليه منصب رئيس وزراء أرمينيا، "دمر عملية السلام بتصريحاته التحريضية واستفزازاته العسكرية"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتحقيق تسوية سياسية" .

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