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رياضة

انطلاق أول بطولة للملاحة الرياضية في العريش الثلاثاء

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
انطلاق اول بطولة
انطلاق اول بطولة للملاحة الرياضية في العريش الثلاثاء
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احمد صالح
تشهد جامعة العريش محافظة شمال سيناء، انطلاق بطولة العريش المفتوحة للملاحة الرياضية، لأول مرة بشمال سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش.

وقال الدكتور عز الدين الحسيني نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعميد كلية التربية الرياضية ان البطولة تعد أول بطولة رسمية تحت إشراف الاتحاد المصري للملاحة الرياضية.

وتقام البطولة علي ملاعب كلية التربية الرياضية بالعريش يوم الثلاثاء 27/10/2020 م، وسيتم منح الفائزين جوائز مقدمة من الاتحاد المصري للملاحة الرياضية.

وقال إن الفرصة متاحة امام الشباب للمشاركة في البطولة الكبري في الفترة القادمة.

من جانبه اكد الدكتور عز الحسيني ان الملاحة الرياضية، تعد رياضة متكاملة بدنيا وعقليا وتعتمد علي إستخدام النشاط الحركي البدني للوصول الي نقاط محددة مسبقا علي خريطة لشريحة الأرض، التي يتم التنافس فوقها وبمساعدة البوصلة لتحديد الاتجاهات الصحيحة‮، لذا فهي تعد رياضة ممتعة وتساعد على رفع اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة إلى تنمية ذكاء اللاعبين في مستوى المراحل العمرية.

وبدأ تاريخ اللعبة فى النرويج عام 1886 كرياضة تمارس بين العسكريين ثم تم دعوة المدنين للمشاركة فى بطولة كبيرة مشتركة فى السويد فى عام 1897.

أقيمت أول بطولة للمدنيين والأهالى فى عام 1919 وبدأت اللعبة فى الانتشار بين الدول الأوروبية حتى أقيمت أول بطولة دولة لها عام 1932.

تم إنشاء الاتحاد الدولى للعبة عام 1961 وبجأت اللعبة فى الانتشار بين دول العالم فى مختلف القارات الأوروبية والأسيوية والأمريكية واستراليا أيضا.

تم إقامة أول بطولة عام 1966 وانطلقت الرياضة بإقسامها المختلفة حيث تم ضم الاتحاد الدولى 3 أقسام رئيسية هى : الملاحة الرياضية بالجرى على الاقدام ،الملاحة الرياضية باستخدام الدراجات، الملاحة الرياضية باستخدام التزحلق على الجليد.

انضمت اللعبة إلى الرياضيات التى تشرف عليها اللجنة الأوليمبية الدولية وتم إدراجها فى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية باليابان عام 1998 ، ويضم الاتحاد الدولى الأن أكثر 78 دولة عضو من جميع انحاء العالم فى جميع القارات.

وفى عام 2010 سافر المصرى الدكتور تامر مهنا إلى ألمانيا وحصل على دورة تدريبية فى اللعبة وعمل على إنشاء الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية فى عام 2014 مع مجموعة من الرياضيين المتميزين.


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