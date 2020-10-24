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اقتصاد

إقبال كبير من السيدات على اللجنة الانتخابية بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين بالمنيب.. فيديو وصور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
اقبال كبير من السيدات
اقبال كبير من السيدات للادلاء باصواتهم
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محمد صبيح
تصدرت سيدات المنيب، المشهد الانتخابي أمام لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بنين وسط أجواء من السعادة والفرحة بالمشاركة الديمقراطية في الاستحقاق الدستوري لانتخاب مجلس النواب 2020.


وفتحت لجنة طه حسين الإعدادية بنين أبوابها أمام الناخبين اليوم، السبت، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2020.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.






وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة، وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.



وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أي شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على جميع الاستفسارات.

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