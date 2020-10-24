إقبال كبير من السيدات على اللجنة الانتخابية بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين بالمنيب.. فيديو وصور

تصدرت سيدات المنيب، المشهد الانتخابي أمام لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بنين وسط أجواء من السعادة والفرحة بالمشاركة الديمقراطية في الاستحقاق الدستوري لانتخاب مجلس النواب 2020.









وفتحت لجنة طه حسين الإعدادية بنين أبوابها أمام الناخبين اليوم، السبت، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2020.











