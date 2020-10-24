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أخبار العالم

هجوم ضخم يضرب أفغانستان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:01 م
انفجار ضخم يضرب أفغانستان
انفجار ضخم يضرب أفغانستان
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 على الأقل. 

وقالت شرطة كابول إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غرب المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية غزنة أحمد خان سيرات إن قنبلة ثانية على جانب الطريق قتلت شرطيين بعد أن أصابت عربتهم التي كانت في طريقها إلى ضحايا الانفجار الأول.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن المتحدث باسم الشرطة اتهم حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم. 

يأتي تصاعد العنف بين طالبان والقوات الأفغانية في الوقت الذي يبدأ فيه ممثلو الطرفين المتحاربين محادثات سلام في الدوحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في أفغانستان. 

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