هجوم ضخم يضرب أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.





وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 على الأقل.





وقالت شرطة كابول إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غرب المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري.





وقال المتحدث باسم شرطة ولاية غزنة أحمد خان سيرات إن قنبلة ثانية على جانب الطريق قتلت شرطيين بعد أن أصابت عربتهم التي كانت في طريقها إلى ضحايا الانفجار الأول.





ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن المتحدث باسم الشرطة اتهم حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم.



