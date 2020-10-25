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مرأة

تعرف على الوقت الأنسب لجراحة الشفة الأرنبية والحنك المشقوق

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
تعرف على الوقت الأنسب
تعرف على الوقت الأنسب لجراحة الشفة الارنبية و الخنق المشقوق
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أسماء عبد الحفيظ

 الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق هي عيوب خلقية تحدث عندما لا تتشكل شفة الطفل أو فمه بشكل صحيح، تحدث في وقت مبكر أثناء الحمل. يمكن أن يعاني الطفل من شفة مشقوقة أو حنك مشقوق أو كليهما.


وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، تحدث الشفة الأرنبية إذا لم يلتصق النسيج الذي يتكون منه الشفة تمامًا قبل الولادة. هذا يسبب فتحة في الشفة العليا. يمكن أن تكون الفتحة شقًا صغيرًا أو فتحة كبيرة تمر عبر الشفة إلى الأنف. يمكن أن يكون على أحد جانبي الشفة أو كلاهما ، أو نادرًا في منتصف الشفة.


الأطفال الذين يعانون من الشفة الأرنبية يمكن أن يصابوا بالحنك المشقوق. يسمى سقف الفم "الحنك". مع الحنك المشقوق ، لا يلتصق النسيج الذي يتكون منه سقف الفم بشكل صحيح. قد يكون الجزء الأمامي والخلفي من الحنك مفتوحًا للأطفال ، أو قد يكون لديهم جزء واحد فقط مفتوح.


غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بشفة مشقوقة أو حنك مشقوق من مشاكل في الرضاعة والحديث. قد يعانون أيضًا من التهابات الأذن وفقدان السمع ومشاكل في أسنانهم.


في كثير من الأحيان ، يمكن للجراحة أن تغلق الشفة والحنك. عادةً ما تُجرى جراحة شق الشفة قبل سن 12 شهرًا ، وجراحة الحنك المشقوق قبل 18 شهرًا. يعاني العديد من الأطفال من مضاعفات أخرى. قد يحتاجون إلى عمليات جراحية إضافية ، ورعاية الأسنان وتقويم الأسنان ، وعلاج النطق مع تقدمهم في السن. مع العلاج ، يعمل معظم الأطفال الذين يعانون من الشقوق بشكل جيد ويعيشون حياة صحية.

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