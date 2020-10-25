أسباب غير متوقعة وراء الحرمان من النوم

تعتبر قلة النوم السبب الأكثر شيوعًا للمعاناة من حالة النعاس المفرط التى تجعل الانسان ينام كثيرا في النهار وغير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.





قد يكون الحرمان من النوم قصير المدى أو مزمنًا ، ويمكن أن يكون هذا بسبب المعاناة من العديد من اضطرابات النوم وحالات طبية أخرى ، ونعرض، أبرزها وفقا لما اورده موقع " Sleepfoundation " :





• الفشل في تحديد أولويات النوم: اختيار البقاء مستيقظًا لمشاهدة سلسلة أو الاستيقاظ مبكرًا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هي أمثلة على كيفية التخلص من النوم في قائمة الأولويات والتخلص من جدول مزدحم. يمكن أن يسبب هذا النعاس في اليوم التالي ، ويمكن أن تتراكم المشكلة بمرور الوقت. عندما تتسبب هذه الاختيارات في قلة النوم لفترة طويلة من الزمن ، يُعرف ذلك باسم متلازمة النوم غير الكافي5 .





• الأرق : تتضمن هذه الحالة مجموعة من المشكلات التي تجعل من الصعب عليك النوم أو البقاء نائمًا للمدة التي تريدها. غالبًا ما يرتبط الأرق بمشاكل النوم الأخرى الموصوفة هنا والتي تؤدي إلى النعاس المفرط.





• توقف التنفس أثناء النوم: انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) هو اضطراب في التنفس يتميز بتوقف قصير في التنفس أثناء الليل. يخلق نومًا متقطعًا يسبب عادة النعاس أثناء النهار وقد يؤثر على ما يصل إلى 20٪ من البالغين6 . يعد انقطاع النفس النومي المركزي (CSA) أقل شيوعًا ولكنه قد يتسبب أيضًا في اضطراب النوم.





• متلازمة تململ الساق (RLS) : تسبب هذه الحالة إحساسًا قويًا بالحاجة إلى تحريك الأطراف ، وخاصة الساقين ، وهي مخاطر معروفة لتعطيل إجمالي وقت النوم وجودة النوم.





• اضطرابات إيقاع النوم واليقظة اليومية: عندما يكون جدول نوم الشخص غير متوافق مع دورة الليل والنهار المحلية ، يمكن أن يسبب نومًا قصيرًا ومشتتًا. ومن الأمثلة على ذلك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة و مشاكل النوم بين العاملين بنظام النوبات .





• جودة النوم السيئة: عدم كفاية النوم لا يقتصر فقط على قلة النوم. إنه يتعلق أيضًا بجودة النوم. قد يفشل الأشخاص الذين لا يتقدمون بسلاسة خلال دورات النوم في الحصول على قسط كافٍ من النوم العميق أو نوم حركة العين السريعة. ونتيجة لذلك ، قد لا يستيقظون منتعشين حتى لو كانوا ينامون لعدد الساعات الموصى به .





•الألم: يمكن لأي مرض يسبب الألم ، بما في ذلك التهاب المفاصل أو الألم العضلي الليفي أو الأقراص المنفتقة ، أن يعقد النوم ويجعل الشخص عرضة للنعاس7 أثناء النهار.





• التبول الليلي المتكرر: تتضمن هذه الحالة ، المعروفة باسم التبول الليلي ، الحاجة إلى النهوض من السرير أثناء الليل للتبول ويقدر أنها تؤثر8 على واحد من كل ثلاثة بالغين كبار السن وواحد من كل خمسة أشخاص أصغر سنًا.



