محمد نور عن غناء ورقص نجله: حبيبي روح قلبي عمر

نشر الفنان محمد نور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور والفيديو لنجله الصغير.





وظهر نجل محمد نور يعني ويرقص بأحد الحفلات الليليه، وعلق قائلا: "حبيبي روح قلبي عمر".





ويستعد محمد نور، لطرح أغنية جديدة بعنوان "مالك يا تري"، من كلمات الفنان أحمد السقا، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".





"مالك ياتري" كلمات أحمد السقا، والحان محمد نور، وتوزيع موسيقي محمد علام، وهندسة صوت ومكساج ياسر انور.





بينما انتهى محمد نور من تسجيل 4 أغانى جديدة يضمها لألبومه الجديد، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.





وأطلق نور على الأغنية الأولى اسم "رجعنا من تانى" وهي من كلمات عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق.



