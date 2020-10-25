AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احتفالا بعيد ميلاده.. هاشتاج طارق حامد الأفضل في أفريقيا يتصدر تويتر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:16 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_الأفضل_في_إفريقيا احتفالا بعيد ميلاد طارق حامد لاعب نادي الزمالك. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏عيد ميلاد سعيد إلى الشجاع الذي لولاه ما انتصرنا في أغلب معاركنا" و"‏24 اكتوبر عيد ميلاد اسطوره خط النص في مصر وافريقيا"، "عيد ميلاد قلب الاسد ال6 مواسم مع الزمالك ومنتخب مصر الوطني 
انجازات - بطولات - ارقام قياسية 11 بطولة محلية وقارية مختلفة تاني افضل لاعب وسط داخل القاره الافريقية في افريقيا ربنا يحميك#طارق_الافضل_فى_افريقيا ".

وقال آخرون: "زي النهاردة من ٣٢ سنة اتولد الأسد قلب الزمالك النابض طارق حامد رمز الرجولة صمام الأمان وصفقة القرن الحقيقية في الألفية الجديدة"، "لانستطيع نوفيه حقه وقدره بالكلام كل سنة وانت طيب وب الف خير وصحة وسلام  طارق حامد قائد بلا شارة أفضل لاعب وسط داخل القارَّة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى انضمامه للزمالك.. هاشتاج #طارق_حامد_اسد_افريقيا يتصدر تويتر.. ومغردون: نبض ميت عقبة

بعد رحيله من الزمالك.. هاشتاج #كارتيرون_عملها_وخلع يتصدر تويتر

في عيد ميلاد مكة .. محمد صلاح يتصدر الترند.. ومغردون: كل سنة وانتي طيبة يا أميرة العرب

موجز السوشيال ميديا..محمد صلاح يتصدر الترند..عمر كمال يعلن عن مفاجأة بعد أيام...هنا الزاهد برفقة عائلتها

قلب الزمالك.. أحمد عيد عبد الملك يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده الـ 32

ترشيحاتنا

بسبب إساءة ماكرون للإسلام.. احتجاجات أمام منزل السفير الفرنسي لدى إسرائيل

غلق السبورات الذكية في المدارس بكلمة سر منعا لتكرار واقعة تشغيل فيديو الراقصة لورديانا

تعليم القاهرة : إلغاء طابور الصباح في المدارس بسبب الظروف الراهنة

محكمة الجنايات الدولية.. عميد أصول الدين يعلق على تصريحات ماكرون ضد الرسول.. فيديو

حمادة هلال: عدلت أغنية الشرع محللي أربعة احتراما لرجال الدين

يحتاج تطوير وتضبيط .. نبيل الحلفاوي يدافع عن كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة