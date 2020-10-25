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أخبار العالم

بعد تسجيل رقم قياسي في الإصابات.. إيطاليا تشدد قيود كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:04 م
إيطاليا تشدد قيود
إيطاليا تشدد قيود كورونا
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شيماء مصطفى
تستعد السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم، الأحد، لتشديد إجراءات الإغلاق بعد أن وصلت الإصابات بفيروس كورونا لأعداد غير مسبوقة.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، وافق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على خطة لتقييد ساعات عمل الحانات والمطاعم، وإغلاق أماكن الترفيه وصالات الألعاب الرياضية، فضلًا عن التحذير من السفر. 

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بدءا من غد الاثنين وستظل سارية حتى 24 نوفمبر المقبل.

وحث كونتي المواطنين بعدم السفر بأي وسيلة نقل عامة أو خاصة إذا لم يكن ذلك لأغراض العمل أو الدراسة أو لأسباب صحية، وفقًا للمرسوم الموقع الذي اطلعت عليه "بلومبرج".

ويمكن أن تظل المدارس الابتدائية والمتاجر والمكاتب مفتوحة مع انتقال طلاب المدارس الثانوية إلى الدراسة عبر الانترنت لما لا يقل عن 75٪ من جداولهم، فيما سيتم غلق الحانات والمطاعم في تمام الساعة 6 مساءً.

وكانت السلطات الصحية الإيطالية سجلت أمس السبت، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بواقع 19 ألفا و644 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 504 آلاف و509 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و210 حالات بعد وفاة 151 مصابا جديدا.

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