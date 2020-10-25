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سيارات

للحفاظ على سيارتك.. نصائح مهمة يجب اتباعها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:01 م
للحفاظ على سيارتك
للحفاظ على سيارتك .. نصائح مهمة يجب اتباعها
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اشرف عطية
صيانة السيارة و الحفاظ عليها تعتبر شئ ضروري للحفاظ علي قيمتها المادية أطول وقت ممكن وتتطلب صيانة السيارة البراعة والصبر والمثابرة وبعض الحيل للبقاء على المسار الصحيح، وإذا كنت تعرف كيف يبدو صوت السيارة عندما تعمل بسلاسة ، فستعرف صوت أي شيء يعمل بشكل غير صحيح و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ على السيارة. 

نصائح للحفاظ علي السيارة:  

1-احتفظ بمجموعة أدوات في سيارتك مثل المفك ، أو الكماشة ، أو مفاتيح الربط العادية ومصباح يدوي ويمكن أن يشكل هذا الأمر حماية من قطر السيارة والإصلاح. وحتى لو كان الوصول إلى حل المشكلة في السيارة يحتاج جهد ، فهذا أفضل من الانتظار ودفع المال لسحب سيارتك.


2-استخدام تذكير الهاتف لتغيير السوائل والإطارات والفلاتر ويمكن استخدام كتيب السيارة لمعرفة برامج الصيانة الدورية وتسجيل تذكير بها في هاتفك لعدم تفويت مواعيد الصيانات. 
 
3-راقب ضغط الإطارات والمداس أو النقشة ، والتوازن. ومن المهم أيضًا معرفة نوع الإطارات وحتى تعرف كيفية القيادة في ظروف الطقس المختلفة. 

4- اغسل سيارتك بانتظام لان السيارات تتعرض دائمًا للأوساخ والمياه والزيوت وملح الطريق وبالتالي تتعرض للتآكل مع الوقت ، وكلما طالت مدة بقاء هذه الملوثات على سيارتك، كلما زاد الضرر المحتمل ولا توجد قاعدة محددة لعدد مرات غسل سيارتك حيث تختلف حسب المكان وكيفية القيادة ولكن يجب التنظيف طالما وجدت ملوثات على السيارة.  

5-لا تتجاهل أضواء التحذير فلم يتم تثبيت مصابيح التحذير الخاصة بلوحة القيادة كنوع من الترف ، فهي عبارة عن اضاءة للسيارات تخبرك عندما يحدث خطأ ما في سيارتك.

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