AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

انتخابات مجلس النواب.. تراجع أعداد الناخبين بلجنة هيئة المشروعات للتعمير بالدقي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:39 م
لجنة هيئة المشروعات
لجنة هيئة المشروعات للتعمير بالدقي
Advertisements
محمد سمير - احمد هاني
شهدت لجنة هيئة المشروعات بالدقي هدوءا تاما في الوقت الحالي على الرغم من توافد العديد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهد أمس توافد العديد من الأشخاص للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2020.

وكان أغلق الاقتراع أمس فى التاسعة مساء بحضور 293 ناخبا من إجمالي 4560 ناخبا ككتلة تصويتية باللجنة.

وقد انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس، السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الأورمان بالدقى تستعد لانطلاق ثاني أيام انتخابات البرلمان ٢٠٢٠

مدرسة روضة الحامدية الشاذلية بالدقي تستقبل المواطنين في ثاني أيام انتخابات النواب 2020

وسط إجراءات احترازية.. مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب بالدقي تستقبل الناخبين في ثاني أيام التصويت.. فيديو وصور

انتخابات النواب 2020.. توافد الناخبين على لجان الجيزة الثانوية للبنات في ثاني أيام التصويت

فى اليوم الثانى لانتخابات البرلمان.. توافد الناخبين على لجنة هيئة المشروعات بالدقي

الهدوء يسود لجنة الأورمان الثانوية العسكرية بالدقي

ترشيحاتنا

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بقيمة 866 مليون درهم.. دانة غاز تبيع أصولها البرية في مصر

باتمان وميكي ماوس.. أبطال مهرجان الجونة برعاية نجيب ساويرس.. شاهد

هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الظهر ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

سر منح المرأة المتوفى عنها زوجها «عدة أكبر» من المطلقة

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

سرقة أموال صيدليات رشدي والفؤاد والعزبي| والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة