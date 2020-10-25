قبل ساعات من غلق باب التصويت.. إقبال متزايد في لجان الفيوم بانتخابات النواب

شهدت معظم اللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة بمحافظة الفيوم تزايد الإقبال من الناخبين والحرص على المشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثلهم بمجلس النواب ٢٠٢٠.





شهدت لجان الدائرة الأولى بمركز وبندر الفيوم تزايد الإقبال منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وتصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابى فى لجان منشاة بغداد والعشيرى وسنوفر بمركز الفيوم وفى لجان مدرسة الصداقة الفرنسية تزايد الإقبال من الناخبين خلال الساعات الماضية.









أما الدائرة الثانية بمركز إطسا فكانت الطوابير والحشود من الناخبين أمام اللجان أبرز مظاهر العملية الانتخابية وشهدت لجنة قرية منيا الحيط اصطفاف الناخبين فى طوابير أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم.





وفى الدائرة الثالثة بمركزى سنورس وطامية شهدت اللجان إقبالا متزايدا من الناخبين من كافة الأعمار حيث شهدت لجنة مدرسة الروبيات بطامية اقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.





كما شهدت لجان الدائرة الرابعة بمركزى أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة تصدر المرأة للمشهد الانتخابي فى معظم اللجان مثل كحك بحرى والحامولى والريان بمركز يوسف الصديق ولجان سنرو وشكشوك بمركز أبشواى.

وإستقبلت اللجان الانتخابية المواطنين من كافة الأعمار في الدقائق الأولى من فتح الأبواب فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وسط إجراءات أمنية مشددة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية واتسمت الأجواء بالانضباط والتنظيم الجيد.





يذكر ان محافظة الفيوم تضم ٦٣٣ لجنة فرعية موزعين على ٢٨٤ مقر اتتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة لاستقبال ٢ مليون و٩ آلاف و٢٢٩ ناخبا.



