AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نهاية نوفمبر الموعد المحتمل لطرح لقاح كورونا المنتظر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:26 م
الدكتور أنتوني فوسي
الدكتور أنتوني فوسي
Advertisements
أماني إبراهيم
أعلن الدكتور "أنتوني فوسي"، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من الممكن أن يكون لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جاهزا بحلول نهاية نوفمبر القادم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعمل المملكة المتحدة على تسريع الجدول الزمني الخاص بها حول التعامل مع كوفيد-19 للعاملين في المجال الطبي قبل عيد الميلاد. 

وكشفت رسالة أرسلها رئيس الأطقم الطبية، عبر البريد الإلكتروني، يفيد فيها بأن الخدمة الصحية يجب أن تكون جاهزة بحلول نوفمبر القادم أو أوائل ديسمبر ضمن خطة لقاح للموظفين.

وأكد الدكتور "أنتوني فوسي"، ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاح قد يكون جاهزًا للتداول فعليا، حيث تبرعت الولايات المتحدة بمليار دولار من أجل لقاح جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا لتأمين 400 مليون جرعة، وبدأت التجارب البشرية للقاح في الولايات المتحدة الشهر الماضي. 

طلبت حكومة المملكة المتحدة مسبقًا، 100 مليون جرعة من لقاح التجربة إذا كان آمنًا للاستخدام، وقال الدكتور فوسي لبرنامج أندرو مار في بي بي سي يوم الأحد، "سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر  أو بداية ديسمبر".

ولكن بالطبع كمية اللقاح التي سيتم إنتاجها لن تكون كافية للجميع، يجب الانتظار حتى عام 2021 حتى إنتاج كميات أكبر من اللقاح.

وجاءت تعليقات الدكتور فوسي بعد أن تم الكشف عن أن الحكومة أدخلت قوانين جديدة سـ تسمح للمملكة المتحدة بتجاوز عملية موافقة الاتحاد الأوروبي إذا كانت ضربة آمنة وفعالة جاهزة قبل نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: لم نمارس أي ضغوطات للتعجل في لقاح كورونا قبل الانتخابات

لقاح كورونا.. العالم يبحث عن طوق نجاة وسط توقعات بشتاء قاسٍ

ترامب يعلن اطلاق خطة توزيع لقاح كورونا ويكشف موعد ظهوره

ينتظر الضوء الأخضر.. ترامب: لقاح كورونا الشهر المقبل

بيلاروسيا أول دولة تتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا من روسيا

السلاوي مستشار ترامب العلمي يعلن موعد توافر لقاح كورونا

ترشيحاتنا

يوسف أوباما يغيب عن تشكيلة الزمالك في مباراة الإسماعيلي

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"

محاولة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل انجلترا.. والشرطة تتدخل

مدرب الوداد السابق يهاجم اللاعبين بعد الخسارة من الأهلي: الفريق أكبر منكم

بالأسلحة النارية| الشعب الإيطالي يرفض إغلاقا جديدا بسبب كورونا.. صور

روجينا بصحبة آسر ياسين في ثالث أيام مهرجان الجونة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطعمة المصنعة تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب

كب وجريء .. بشرى فى مأزق بفستان كشف زيادة وزنها

بجمبسوت كلاسيك.. نجوى كرم تثير الجدل بنحافتها