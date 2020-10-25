نهاية نوفمبر الموعد المحتمل لطرح لقاح كورونا المنتظر

أعلن الدكتور " أنتوني فوسي"، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من الممكن أن يكون لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جاهزا بحلول نهاية نوفمبر القادم.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعمل المملكة المتحدة على تسريع الجدول الزمني الخاص بها حول التعامل مع كوفيد-19 للعاملين في المجال الطبي قبل عيد الميلاد.





وكشفت رسالة أرسلها رئيس الأطقم الطبية، عبر البريد الإلكتروني، يفيد فيها بأن الخدمة الصحية يجب أن تكون جاهزة بحلول نوفمبر القادم أو أوائل ديسمبر ضمن خطة لقاح للموظفين.





وأكد الدكتور "أنتوني فوسي"، ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاح قد يكون جاهزًا للتداول فعليا، حيث تبرعت الولايات المتحدة بمليار دولار من أجل لقاح جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا لتأمين 400 مليون جرعة، وبدأت التجارب البشرية للقاح في الولايات المتحدة الشهر الماضي.





طلبت حكومة المملكة المتحدة مسبقًا، 100 مليون جرعة من لقاح التجربة إذا كان آمنًا للاستخدام، وقال الدكتور فوسي لبرنامج أندرو مار في بي بي سي يوم الأحد، "سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".





ولكن بالطبع كمية اللقاح التي سيتم إنتاجها لن تكون كافية للجميع، يجب الانتظار حتى عام 2021 حتى إنتاج كميات أكبر من اللقاح.





وجاءت تعليقات الدكتور فوسي بعد أن تم الكشف عن أن الحكومة أدخلت قوانين جديدة سـ تسمح للمملكة المتحدة بتجاوز عملية موافقة الاتحاد الأوروبي إذا كانت ضربة آمنة وفعالة جاهزة قبل نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.