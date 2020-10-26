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اقتصاد

البورصة تقرر إيقاف التداول على 12 ورقة مالية لتجاوزها نسبة 5%

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على 12 ورقة مالية لتجاوزها نسبة 5% (ارتفاع- انخفاض) في بداية تعاملات اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من الأداء الإيجابي لمؤشراتها.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه، مسجلا مستوى 601.4 مليار جنيه مقابل مستوى 598.703 مليار جنيه.

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 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% مسجلا مستوى 10642 نقطة، زاد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.64% مسجلا مستوى 1977 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% مسجلا مستوى 12623 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% مسجلا مستوى 1819 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% مسجلا مستوى 2688 نقطة.


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