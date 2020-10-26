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اقتصاد

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من تداولات اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
بدأت البورصة المصرية مستهل تعاملاتتها اليوم الاثنين، علي صعود جماعي لمعزم مؤشراتها،  ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 601.12 مليار جنيه، محققة ربحا قيمته 2.7 مليار جنيه في أول 20 دقيقة من بدء التداول.


قفز  المؤشر القيادي للبورصة  EGX30 إلي 10.602.98 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.37%.

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ولحقه مؤشر EGX100 صاعدا إلي النقطة 2.683.75 بمعدل صعود نسبته 0.37%.

وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 1.819.22 نقطة بمعدل صعود 0.37%، وكذلك مؤشر EGX50، مسجلا 1.977.53 نقطة بنسبة 0.37%.

وخسرت البورصة المصرية أمس 10.4 مليار جنيه، لتغلق عند 598.703 مليار جنيه.

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، لليوم الخامس على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2645 نقطة.

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