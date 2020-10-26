لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

يشتهر الرمان بمذاقه وفوائده الصحية المذهلة ، لكن لا يعرف سوى القليل عن فوائده للبشرة ، حيث يمكن لقشور الرمان أن تحارب بشكل فعال حب الشباب والبثور والطفح الجلدي.

القشور غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في حماية البكتيريا والالتهابات الأخرى.





ويمكن للمرء أن يأخذ ملعقتين من قشر البودرة المجفف بالشمس ويضيف إليه القليل من الحليب.





إذا كانت البشرة دهنية ، يمكن إضافة ماء الورد إلى المسحوق بدلًا من الحليب وعمل معجون منه.





ضع العجينة على وجهك واحتفظ بها حتى تجف.





اغسل الوجه بالماء الفاتر وحاول استخدام المسحوق مرتين على الأقل في الأسبوع لنتائج أفضل.





يعمل قشور الرمان أيضًا على ترطيب البشرة وحمايتها من الملوثات والسموم البيئية الأخرى.





يعيد توازن درجة الحموضة في الجلد.





يحافظ حمض الإيلاجيك الموجود في القشور على رطوبة البشرة ، مما يجعلها ناعمة ونضرة.





اطحن قشور الرمان المجففة بالشمس في الخلاط وأفرغ المسحوق في وعاء نظيف.





اصنع مسحوقًا كافيًا يدوم لمدة أسبوع واحفظه في وعاء محكم الغلق.





خذ ملعقتين من المسحوق واخلطهما جيدًا مع بعض الزبادي لعمل عجينة منه.





ضع العجينة على وجهك ورقبتك واتركها لمدة 10 دقائق.





بعد ذلك ، اغسله بالماء البارد.





خذ ملعقتين من مسحوق الرمان المجفف بالشمس وأضف إليه ملعقة من السكر البني.





لعمل عجينة ، أضف ملعقة واحدة من العسل وملعقة واحدة من زيت الأفوكادو أو أي زيت عطري من اختيار الشخص واخلطه جيدًا.





بعد ذلك ، افركي وجهك بالمقشر المنزلي ودلكي جيدًا.





اغسليه بالماء للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.





ومع ذلك ، من المهم استخدام التونر والمرطب بعد الفرك.





اصنع مسحوقًا بقشر الرمان المجفف بالشمس وخزنه في وعاء محكم الغلق.





امزج هذا المسحوق مع أي غسول أو كريم ويفضل 20 دقيقة قبل مغادرة المنزل.



